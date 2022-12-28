Bakan Vedat Bilgin'den EYT açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı. Erdoğan, düzenleme kapsamında herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacağını belirtti. Erdoğan'ın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den de bir açıklama geldi.

Bakan Vedat Bilgin'den EYT açıklaması

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişten kalma devasa sorunları bir bir çözmeye, bir sosyal devlet olma bilinciyle emeğe sahip çıkmaya devam ediyoruz. EYT meselesini yaş sınırı olmadan çözüyoruz! Hayırlı olsun."

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