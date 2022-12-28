Bakan Vedat Bilgin'den EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişten kalma devasa sorunları bir bir çözmeye, bir sosyal devlet olma bilinciyle emeğe sahip çıkmaya devam ediyoruz. EYT meselesini yaş sınırı olmadan çözüyoruz! Hayırlı olsun."

Geçmişten kalma devasa sorunları bir bir çözmeye, bir sosyal devlet olma bilinciyle emeğe sahip çıkmaya devam ediyoruz.

EYT meselesini yaş sınırı olmadan çözüyoruz!

Hayırlı olsun. — Vedat Bilgin (@vedatbilgn) December 28, 2022