Banka kârlarında 14 ayın en hızlı düşüşü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre bankalar şubatta 3 milyar 847 milyon lira net kâr elde etti. Bankaların kârı şubatta bir önceki aya göre yüzde 15,2 gerilerken, son 14 ayın en hızlı düşüşü yaşandı. Bankalar ocakta 4 milyar 537 milyon lira net kâr ile tarihin en iyi başlangıcını yapmıştı.



Bankacılık sektörü yılın ilk iki ayında 8 milyar 384 milyon lira net kâr sağlasa da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 azaldı. 2017'nin ocak-şubat döneminde bankalar 8 milyar 454 milyon lira net kâr sağlamıştı.



Bankaların ocak-şubat döneminde elde ettiği toplam faiz geliri, 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 32,4 arttı. Geçen yılın şubat sonu itibarıyla 35,6 milyar lira olan bankaların faiz geliri, bu yılın ilk iki ayında 47,2 milyar liraya yükseldi.



Yılın ilk iki ayında bankalar kredilerden 37,4 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 8,4 milyar lirası tüketici kredilerinden, 1,6 milyar lirası kredi kartlarından, 5,5 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 21,9 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.



BANKALAR FAİZE 27 MİLYAR LİRA ÖDEDİ



Sektörün toplam faiz gideri, bu yılın ilk iki ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 48,9 artarak 27,1 milyar liraya yükseldi. Söz konusu dönemde bankaların mevduata verdiği faiz tutarı yüzde 42,6 artışla 18 milyar liraya ulaştı.



Bankacılık sektörünün toplam faiz giderlerinin yüzde 66,3'ü mevduata ve yüzde 9,8'i bankalara verilen faizlerden oluştu.



Bankaların net faiz geliri, ocak-şubat döneminde 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 15,1 artarak 20 milyar lirayı aştı.