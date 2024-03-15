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Benzin ve motorine zam geldi | Benzin ve motorin 2024 güncel fiyatları

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 15 Mart 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Benzin ve motorine zam geldi | Benzin ve motorin 2024 güncel fiyatları

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELDİ

 grubunda 1 lira 53 kuruş, Motorin grubunda ise 1 lira 10 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansıdı. 

GÜNCEL  FİYATLARI

Zam sonrası akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.82 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 42.06 satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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