ntv.com.tr 08.06.2020 - 09:53 | Son Güncelleme : 08.06.2020 - 10:29
Benzin ve motorine zam geliyor.
Gece yarısından itibaren benzinin litresinde 37, motorinde 32 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Fiyat artışı sonrası benzin yeniden 6 liranın üzerine çıkacak. Benzin fiyatı, İstanbul'da 6 lira 13 kuruşa, Ankara'da 6 lira 18 kuruşa yükselecek. Motorin ise İstanbul'da 5 lira 63 kuruşa, Ankara'da 5 lira 73 kuruşa satılacak.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.