Beşiktaş gelirde de şampiyon

Süper Lig'in en uzun sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş kasasını da doldurdu.



Beşiktaş 2020/21 futbol sezonunda 1 milyar liraya yakın gelir elde etmeyi başardı.

Yayın gelirlerinden 200 milyon lira para kazanan Beşiktaş, lige katılım payı olarak kasasına toplamda 36 milyon lira para koymayı başardı. 60 milyon lira galibiyet primlerinden, 7 milyon lira beraberliklerden elde etti.



Eski şampiyonluklar için 72 milyon lira, son şampiyonluk için de 40 milyon liralık bonus aldı.



Böylece yayın gelirinden toplamda 213 milyon lira para kazandı.



Dünya gazetesinin haberine göre, Beşiktaş'ın sponsorluk, ticari gelir ve isim hakkı gelirleri ise 190 milyon lirayı bulacak. Buna bir de lisanslı ürün satışı yapan mağazalar eklenince toplam kazanç 250 milyon lira olacak.



Beşiktaş bu sezon asıl parayı Şampiyonlar Ligi'nden elde edecek.



Şampiyonlar Ligi'ne direk katılması durumunda toplamda 40 milyon euro yani 400 milyon TL gelir elde edecek.



Bu da Beşiktaş'ın toplam gelirlerinin 1 milyar liraya yaklaşmasını sağlayacak.



Loca, kombine bilet ve VIP koltuk satışlarının olmadığı sezonda Beşiktaş’ın kaybı 300 milyon lirayı buldu.



Eğer Beşiktaş maçları seyircili oynasaydı toplam geliri de 1.3 milyar liraya ulaşacaktı.

BORSA LİGİNDE DE ŞAMPİYON



Uzmanlar, geçen seneyi 4,04 liradan tamamlayan siyah beyazlı kulübün hisse senedi fiyatının, ligde alınan olumlu sonuçlarla geçen ay 13,51 liraya kadar yükseldiğini hatırlattı. Hisse senedi fiyatının son bir aylık dönemde dalgalı bir seyir izlediğini belirten analistler, sportif başarının finansal faydaları beraberinde getirdiğini ve Beşiktaş'ın şampiyonlukla birlikte önemli gelir elde edeceğini hatırlattı.

Beşiktaş hisseleri bugün önceki kapanışa göre yüzde 8,9 yükselerek 9,92'yi görmesinin ardından gelen kar satışlarıyla hafif gerileyerek, şu dakikalarda yatay bir seyirle 9,11 seviyesinden işlem görüyor.



FENERBAHÇE, GALATASARAY VE TRABZONSPOR YILBAŞINDAN BU YANA DEĞER KAYBETTİ



Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor hisseleri yılbaşından bu yana değer kaybederken, en çok gerileyen Fenerbahçe hisseleri oldu.



Fenerbahçe yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 23 değer kaybıyla 22,60 lira seviyesine inerken, Fenerbahçe'yi yılbaşından bu yana yüzde 20 düşüş gösteren Galatasaray takip etti. 2020'yi 4,05 liradan tamamlayan Galatasaray hisseleri şu sıralarda 3,23 liradan işlem görüyor.



Trabzonspor'da benzer bir seyir izleyerek düşüş eğiliminde hareket ederken, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 9 değer kaybeden Trabzonspor hisseleri, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 4,2 yükselişle 2,23 liradan alıcı buluyor.

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