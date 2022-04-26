Biyoçeşitlilik için teknolojik çözümler

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY (Ernst & Young) tarafından düzenlenen “Better Working World Data Challenge 2022” yarışması, üniversite öğrencilerini ve kariyerlerinin başındaki veri bilimcilerini dünyanın en acil sorunlarından biri için çözüm üretmeye çağırıyor.

2021’de 115 ülkeden 8 bin 700’den fazla adayın katıldığı yarışmayı, çalı yangınlarının yayılma yollarını tahmin etme ve haritalama olanağı veren iki çözüm modeli kazanmıştı. Yarışma bu yıl ise yapay zeka ve verilerin biyolojik çeşitliliğin tespitine ve korunmasına en etkin biçimde nasıl yardımcı olabileceğine odaklanıyor.



EY Better Working World Data Challenge 2022 katılımcıları, biyoçeşitliliğin tespit edilmesi için gereken maliyeti ve zamanı azaltan ve doğruluk oranlarını artıran algoritmalar geliştirmek için Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve diğer kaynaklardan toplanan saha verilerini, uydu görüntülerini ve tamamlayıcı coğrafi verileri kullanacak. Microsoft, tüm katılımcılara çevre bilimi ve bilgisayar bilimini birleştiren Planetary Computer bilgi işlem sistemindeki veri kümelerine ve yarışmaya hazırlanmalarına yardımcı nitelikteki kurslara erişim olanağı sağlarken ve öğrenciler için de Microsoft Azure’a erişim kredileri sağlayacak.



Yarışma sonunda EY, NASA ve Microsoft ve bilim topluluğunun temsilcilerinden oluşan bir seçici panel tarafından belirlenecek olan en başarılı katılımcılar nakit ödüller alacak. Ayrıca kazanan çözüm modelleri, yarışma hedefleri doğrultusunda ticari olmayan amaçlarla ücretsiz olarak kullanıma sunulacak.