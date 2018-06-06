Döviz kurunun yılbaşından beri yüzde 17 yükselmesi Merkez Bankası'nın faiz artırması sonrası piyasalar durulmadı. Borsadaki düşüş bugün de sürdü. BIST endeksi bu sabah 10.55 itibairiyle 96 bin seviyesinin de altını gördi.

Böylece, BIST 100 Endeksi, 29 Ocak'ta gelmiş olduğu zirveden yüzde 20 seviyesinde geri çekildi. Endeks, böylece, bugün kapanışı bu seviyelerden yaparsa fiilen ayı piyasasına girmiş olacak.

AYI PİYASASI NEDİR?



İngilizce’de 'bearish market' olarak adlandırılan ayı piyasası fiyatların uzun süre daha düşüş trendinde olacağı beklentisi olduğu durumlar için kullanılır.

Bir finansal varlığın zirvesinden yüzde 20 gerilemesi, bu varlığın ayı piyasasına girmesi olarak kabul ediliyor. (Tersi boğa piyasası)

BİST 100, 2018 yılının başından bu yana ise toplam yüzde 17 değer kaybederek küresel çapta en kötü performansı sergileyen hisse senedi göstergesi durumunda.



MERKEZ BANKASI YARIN FAİZ ARTIRIR MI?