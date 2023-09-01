Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (1 Eylül 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 87,19​​​​​​​ dolardan işlem görüyor.



Dün 86,88 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,83 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 87,19 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,92 dolardan alıcı buldu.



Petrol fiyatlarının yükselişinde, Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol üretimlerinde planladığı kesintilerin etkisiyle arz sıkıntısı yaşanabileceği endişeleri etkili oldu.



OPEC'in en büyük üreticisi Suudi Arabistan'ın günlük 1 milyon varillik gönüllü petrol üretimi kesintisini ekim ayına kadar uzatması bekleniyor.



Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak geçen ay başında, ülkesinin piyasayı dengeleme çabalarının bir parçası olarak eylülde petrol arzını gönüllü olarak günlük 300 bin varil azaltacağını duyurmuştu.



Novak dün yaptığı açıklamasında ise Rusya'nın OPEC üyesi ülkelerle yeni bir anlaşmaya vardığını bildirdi. Novak, Rusya'nın petrol ihracatını azaltacağına ilişkin anlaşmanın detaylarını gelecek hafta açıklayacağını kaydetti.



Uzmanlar, küresel arzın daha da daralmasıyla yılın geri kalanında petrol fiyatlarının yükselmesini bekliyor.



Piyasalar, yeni ayın ilk gününde dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de faiz oranlarına ilişkin ipuçlarına ve dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'den ekonomik hareketliliğe dair gelecek sinyallere odaklandı.



Brent petrolde teknik olarak 87,27 ile 87,35 dolar aralığının direnç, 86,87 ile 86,75 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.