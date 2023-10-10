Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (10 Ekim 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 87,51 dolardan işlem görüyor.



Dün 89 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 88,15 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün kapanışa göre yüzde 0,72 düşüşle 87,51 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,67 dolardan alıcı buldu.



Fiyatlardaki düşüşte, İsrail-Filistin çatışması nedeniyle Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin petrol tedarikini olumsuz etkileyeceğine ilişkin endişelerin hafiflemesi etkili oldu.



İsrail'in küresel petrol tedarikindeki rolü sınırlı olsa da dün çatışmanın bölgeye yayılabileceğine ilişkin endişeler fiyatların yükselmesine neden oluyor.



Ayrıca söz konusu çatışmalar dolayısıyla İran'a uygulanacak olası bir ambargonun petrol piyasasına etkisinden endişe edilirken, ABD'den gelen son açıklama bu endişeleri hafifletti.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın, Hamas'ın saldırı planlarında doğrudan yer aldığına ilişkin elle tutulur bir kanıtları olmadığını, konuyu incelemeye devam edeceklerini ifade etti.



Uzmanlar, tüm bu risklere rağmen çatışmanın petrol piyasalarına etkisinin kısa vadede sınırlı kalabileceğini belirtiyor.



Öte yandan, dünya genelinde "şahin" para politikalarının sonuna yaklaşıldığına dair güçlenen beklentiler de fiyatlar üzerinde etkili oluyor.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda 1 Kasım'daki toplantıda Fed'in yüzde 80 ihtimalle politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutacağı tahmin edilirken, Banka'nın yüzde 73 ihtimalle bu yıl politika faizini değiştirmeyeceği öngörülüyor.



Brent petrolde teknik olarak 87,68 ile 88,02 dolar aralığının direnç, 87,43 ile 87 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.