Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (11 Aralık 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,41​​​​​​​ dolardan işlem görüyor.



Cuma günü 76,36 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,84 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre yüzde 0,75 artışla 76,41 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,75 dolardan alıcı buldu.



Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol tüketen ülkesi ABD'nin stratejik rezervleri yenileme çabalarının etkisiyle haftaya yükselişle başladı.



ABD yönetiminin, düşük fiyatları harekete geçirmek ve piyasayı desteklemek için stratejik petrol rezervlerini yeniden artırması bekleniyor. ABD Enerji Bakanlığı, cuma günkü açıklamasında, Mart 2024'te teslim edilmek üzere stratejik petrol rezervi için 3 milyon varile kadar ham petrol satın almayı hedeflediklerini belirtti.



Ülke genelinde benzin fiyatlarını düşürmeye ve enflasyonla mücadeleye yardımcı olmak için stratejik petrol rezervlerinden 6 ay boyunca günde 1 milyon varil petrolün kullanıma sunulacağı duyurulmuştu. Rezerv seviyesindeki açığı kapatmak isteyen ABD'nin ham petrol satın alma kararı fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.



Öte yandan, uzmanlar OPEC+ grubunun gönüllü üretim kesintilerine ilişkin net etkiler görülene dek petrol fiyatlarının yön arayışı içerisinde olacağını tahmin ediyor. Geçen hafta yapılan OPEC+ grubu toplantısında bazı üye ülkeler, mevcut üretim kesintilerine ek olarak günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintisine gideceğini duyurmuştu.



Küresel piyasalarda bu hafta, ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararları açıklanacak. Bankaların faiz kararlarının petrol fiyatlarının bu haftaki yönünü belirlemesi bekleniyor.



Brent petrolde teknik olarak 76,55 ile 76,64 dolar aralığının direnç, 76,27 ile 76,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.