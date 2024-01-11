Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (11 Ocak 2024 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ​​​77,42 dolardan işlem görüyor.



Dün 78,73 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,80 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 77,42 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,93 dolardan alıcı buldu.



Petrol fiyatları, bugün dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi artmaya devam ediyor.



Analistler, ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecekteki faiz kararlarını şekillendirebileceğini belirtiyor.



Fed'in ocak toplantısında faizi sabit bırakacağı, mart toplantısında ise ilk faiz indirimini gerçekleştirebileceği ihtimali öne çıkıyor.



Ayrıca, yarın ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase, Citibank, Bank of America ve Wells Fargo finansal sonuçlarını açıklayacak. Bankaların finansal durumları ülkede ekonomik hareketliliğe ilişkin de ipuçlarını ortaya koyacak.



ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi petrol fiyatlarının yükselmesine yardımcı oldu. ABD dolar endeksi yüzde 0,14 düşüşle 101,937 oldu. Zayıf dolar, döviz kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek talebin artışına katkıda bulunuyor.



Ayrıca, Kızıldeniz'de süren gerginlik petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık olarak ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.



Küresel petrol kaynaklarının çoğuna ev sahipliği yapan Orta Doğu'da artan gerginlik, küresel tedarik zinciri krizinin oluşabileceği ve enerji sevkiyatlarının olumsuz etkilenebileceği endişelerini körüklüyor ve petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor.



Libya'nın en büyük petrol sahasında üretimi durdurmasının ardından küresel arz sıkıntısı endişelerini körüklüyor. Ulusal Petrol Şirketi, hafta sonu güney Libya'daki Şerare Petrol Sahası'nda mücbir sebep ilan etti. Günlük 340 bin varil petrol üretim kapasitesine sahip petrol sahası ülkenin üretiminin yaklaşık üçte birini oluşturuyor.



Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) resmi stok verileri dün açıklandı. EIA, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de stokların 1,3 milyon varil artışla 432,4 milyon varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1,2 milyon varil azalacağı yönündeydi. Stoklarda beklentinin aksine artış olması ülkede talebin düştüğüne işaret ederek petrol fiyatlarındaki yükselişi kısıtlıyor.



Brent petrolde teknik olarak 78,22 ile 80,57 dolar aralığının direnç, 75,87 ile 73,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.



BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.