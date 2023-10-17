Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (17 Ekim 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 89,84 dolardan işlem görüyor.



Dün 91,39 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 89,65 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 89,84 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,34 dolardan alıcı buldu.



İsrail-Filistin çatışmasının bölgeye yayılması halinde petrol arzına zarar vereceği endişeleriyle artan petrol fiyatlarında yön arayışı sürüyor.



ABD Başkanı Joe Biden'ın, yarın İsrail'i ziyaret ederek İsrail'in "savaş hedefleri ve stratejisi" hakkında kapsamlı bir brifing alacağı, ardından da Ürdün'e giderek Kral 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceği duyuruldu.



Piyasalarda, çatışmanın daha geniş bölgelere yayılmadan durdurulması için atılan diplomatik adımların olumlu sonuçlanabileceği beklentisi oluşurken, bu durum fiyatlarda bir miktar geri çekilmelere neden oluyor.



Öte yandan, ABD'nin Venezuela'ya yönelik petrol ambargosunu hafifleteceği beklentileri de fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor.



Venezuela hükümeti heyeti başkanı Jorge Rodriguez, dün sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, muhalefet ile Barbados Adası'nda bugün başlayacak görüşmelere ilişkin, siyasi bir anlaşmaya varmak için Norveç'in arabuluculuğuyla diyalog ve müzakere sürecini yeniden başlatmaya karar verdiklerini belirtti.



Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 10 Ekim'deki açıklamasında muhalefet ile diyaloğu desteklediklerini ifade etmiş ancak ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılması gerektiğinin altını çizmişti.



Brent petrolde teknik olarak 89,86 ile 90,15 dolar aralığının direnç, 89,57 ile 89,28 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.