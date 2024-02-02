Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (2 Şubat 2024 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ​​​79,05 dolardan işlem görüyor.



Dün 81,55 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,70 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre yüzde 0,44 artışla 79,05 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,10 dolardan alıcı buldu.



Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, petrol üretimini azaltma politikasını 3 Nisan'a kadar sürdüreceğini açıklaması etkili oldu.



Ayrıca ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini sabit bırakmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz artışlarında sona gelindiğine yönelik açıklamaları da söz konusu yükselişe destek oluyor.



Dün ABD Merkez Bankası Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutarken, Fed Başkanı Powell para politikası kararlarının açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, marta kadar faiz indirimi için gereken güven düzeyine ulaşılmasının muhtemel olmadığını ifade etti.



Öte yandan, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını durdurmak için ateşkes ilanına yönelik uluslararası adımlar, bölgede tansiyonun yavaşlayacağı ve ticaret yolları üzerindeki risklerin hafifleyeceği beklentilerini artırarak petrol fiyatlarındaki artışı kısıtlıyor.



Brent petrolde teknik olarak 79,35 ile 79,58 dolar aralığının direnç, 78,98 ile 77,84 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.