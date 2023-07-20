Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (20 Temmuz 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,41 dolardan işlem görüyor.



Dün 80,93 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,46 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün kapanışa göre yüzde 0,06 düşüşle 79,41 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,22 dolardan alıcı buldu.



Petrol fiyatları, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki beklentinin altında kalan düşüş verisi ve Çin ekonomisine ilişkin belirsizliklerle durağan seyrediyor.



ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 700 bin varil azalarak 457 milyon 400 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 250 bin varil azalacağı yönündeydi. Beklentinin altında kalan düşüş, dünyanın en büyük petrol tüketici ülkesinde talebin beklenenden daha zayıf olduğuna işaret ediyor.



Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de verilerin ülkede ekonomik toparlanmanın zayıf olduğunu göstermesi de petrol talebinin düşeceği algısını destekliyor. Çin hükümetinin ekonomiyi daha fazla ve çeşitli teşviklerle canlandırmaya çalışacağı beklentileri ise devam ediyor.



Brent petrolde teknik olarak 79,59 ile 79,66 dolar aralığının direnç, 79,35 ile 79,30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.