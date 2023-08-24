Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (24 Ağustos 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,88 dolardan işlem görüyor.



Dün günü 83,21 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün kapanışa göre yüzde 0,40 azalarak 82,88 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,52 dolardan alıcı buldu.



Fiyatların düşüşünde, bazı ülkelerden gelen zayıf ekonomik veriler ve ABD'nin faiz politikasındaki belirsizlikler etkili oldu. Küresel petrol talebinde düşüş ve petrol arzında artış yaşanacağına dair endişeler fiyatların düşüşünü destekliyor.



ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri ile Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası temsilcileri, bu hafta yapacakları yıllık toplantı için ABD'nin Wyoming eyaletinde bir araya gelecek. Yatırımcılar, ABD'nin faiz oranlarına ilişkin ipuçları için Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yarın yapacağı konuşmayı bekliyor.



Küresel ekonomik hareketliliğin zayıfladığına ilişkin veriler petrol fiyatları üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. Japonya, ağustosta fabrika faaliyetlerinin üst üste üçüncü kez küçüldüğünü bildirdi. Avro Bölgesi'ndeki iş faaliyetleri de beklenenden fazla düştü. İngiltere'de ise ekonominin bu çeyrekte küçüleceği öngörülüyor. ABD'de ticari faaliyetler ağustosta durgunluk noktasına yaklaştı ve büyüme şubattan bu zamana kadarki en zayıf seviyede gerçekleşti.



Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkede petrol stoklarının geçen hafta 6 milyon 100 bin varil azalarak 433 milyon 500 bin varile gerilediğini açıkladı. Beklenti stokların 2 milyon 418 bin varil düşeceği yönündeydi. Beklentinin üzerindeki düşüş, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin arttığına işaret ederek petrol fiyatlarındaki düşüşü kısıtladı.



Brent petrolde teknik olarak 83,29 ile 83,35 dolar aralığının direnç, 82,50 ile 82,40 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.