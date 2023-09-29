Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (29 Eylül 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93,03 dolardan işlem görüyor.



Dün 95,35 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 93,10 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün kapanışa göre yüzde 0,08 azalışla 93,03 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 91,69 dolardan alıcı buldu.



Küresel petrol arzı endişeleriyle dün yılın en yüksek seviyesine çıkan petrol fiyatları, yatırımcıların kar amaçlı satışları ve Suudi Arabistan'ın üretim kesintilerini azaltabileceğine ilişkin haber akışıyla geriledi.



Fiyatlar yeni güne yatay seyirle başlarken, arz talep dengesinde açığın giderek artacağı endişeleri fiyatların seyrinde etkili olmayı sürdürüyor.





Uzmanlar, petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi durumunda, arz tarafında Suudi Arabistan başta olmak üzere OPEC+ grubunun üretim kesintilerini planlanandan daha erken hafifletmeye başlayabileceği beklentisinin oluşabileceğine işaret ediyor.



Talep tarafında ise dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de olumlu ekonomik veriler ve bir haftalık sonbahar festivali tatilinin, yakıt talebini artıracağı öngörülüyor.



Brent petrolde teknik olarak 93,19 ile 93,45 dolar aralığının direnç, 92,93 ile 92,67 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.