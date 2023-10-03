Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (3 Ekim 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 90 dolardan işlem görüyor.



Dün 91,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,70 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre yüzde 0,78 azalışla 90 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,38 dolardan alıcı buldu.



Fiyatlardaki düşüşte, 10 ayın en yüksek seviyesine yükselen ABD doları etkili oldu. ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması petrol fiyatlarının düşüşünü destekliyor. ABD dolar endeksi dünkü kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 106,834 oldu. Güçlü doların, diğer ülkeler için petrolü daha pahalı hale getirerek talebi düşürmesi bekleniyor.



Dün dolar endeksi, ABD hükümetinin kısmi kapanmadan kaçınması ve ekonomik verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağı beklentilerini artırmasının etkisiyle yükseldi. Fed Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr dün yaptığı açıklamada, başka bir faiz artırımı ihtiyacından ziyade faiz oranlarının ne kadar uzun süre yüksek tutulması gerektiğine odaklanıldığını ifade etti.



Öte yandan, uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) yarın yapılacak toplantısına odaklandı. OPEC'in, yıl sonuna kadar devam edilmesi planlanan üretim kesintilerinde herhangi bir değişiklik yapmayacağına dair beklentiler, küresel arz endişelerini artırarak fiyatların düşüşünü kısıtlıyor.



Brent petrolde teknik olarak 92,06 ile 92,20 dolar aralığının direnç, 89,50 ile 89,39 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.