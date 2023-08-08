Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (8 Ağustos 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 85,05 dolardan işlem görüyor.

Pazartesi gününü 85,34 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün kapanışa göre yüzde 0,33 düşüşle 85,05 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,68 dolardan alıcı buldu.



Fiyatlardaki kısmi düşüşte, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'den gelen olumsuz ekonomik göstergeler etkili oldu.



Çin Gümrük Genel İdaresi'nin yayımladığı verilere göre, Çin'in petrol ithalatı temmuzda bir önceki aya göre yüzde 18,8 azalarak günlük 10,29 milyon varil oldu. Dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi ülkede talebin zayıf seyrettiği algılarını güçlendiren veri, petrol fiyatlarına da olumsuz yansıdı.



Öte yandan, Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol üretim kesintisi kararının ardından artan arz endişeleri ise fiyatların daha fazla düşüşünü kısıtlıyor.



Suudi Arabistan, temmuzda başladığı, ağustosta uzattığı günlük 1 milyon varil kesinti uygulamasının süresini eylül ayını kapsayacak şekilde uzatmıştı.



Rusya ise petrol ihracatını gönüllü olarak azaltmaya devam edeceğini, bu doğrultuda eylülde petrol arzında günlük 300 bin varillik kesintiye gidileceğini duyurmuştu. Rusya ağustosta da petrol ihracatını günlük 500 bin varil düzeyinde azaltmıştı.



Yatırımcılar, ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin yarın açıklayacağı, ülkenin petrol talep görünümü ve ekonomisinin gidişatına yönelik öngörü sağlayan ticari ham petrol stoklarına odaklandı.



Brent petrolde teknik olarak 85,71 ile 86,14 dolar aralığının direnç, 84,82 ile 84,39 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.