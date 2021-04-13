Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Nisan 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 13 Nisan 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 725,45 lira, satış fiyatı 743,57 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altında ise alış fiyatı 453,11 lira, satış fiyatı 453,70 liradan işlem görüyor.
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