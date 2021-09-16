Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Eylül 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

ntv.com.tr 16.09.2021 - 08:53
Altın fiyatları, küresel ekonominin toparlanması ve varlık alımının daha erken gelebileceğine dair endişelerle düştü.
Gram altın da dolar/TL'deki yatay seyirle küresel altın fiyatlarındaki düşüşü takip etti.
Küresel altın fiyatlarındaki yükselişten destek bulan gram altın, çarşamba günü 489 TL seviyesini gördükten sonra bugün 485 TL civarında bulunuyor.
Tüketici enflasyon verisi öncesi endişelerle yatay seyreden ons altın, çarşamba günü 1.800 doların üzerine tırmandıktan sonra yeniden 1.790 dolar seviyesine döndü.