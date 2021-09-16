Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Eylül 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Altının gram fiyatı 484 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını 3.275 liradan satılıyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Eylül 2021 güncel altın fiyatları...

ntv.com.tr 16.09.2021 - 08:53

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Eylül 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

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Dolar kuru bugün ne kadar? (16 Eylül 2021 dolar - euro fiyatları)

Altın fiyatları, küresel ekonominin toparlanması ve varlık alımının daha erken gelebileceğine dair endişelerle düştü.

Gram altın da dolar/TL'deki yatay seyirle küresel altın fiyatlarındaki düşüşü takip etti.

Küresel altın fiyatlarındaki yükselişten destek bulan gram altın, çarşamba günü 489 TL seviyesini gördükten sonra bugün 485 TL civarında bulunuyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Tüketici enflasyon verisi öncesi endişelerle yatay seyreden ons altın, çarşamba günü 1.800 doların üzerine tırmandıktan sonra yeniden 1.790 dolar seviyesine döndü.

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