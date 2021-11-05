Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 5 Kasım 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 5 Kasım 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 897,77 lira, satış fiyatı 920,21 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 560,95 lira, satış fiyatı 561,34 lira seviyesinde yer alıyor.
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