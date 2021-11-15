Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 15 Kasım 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 15 Kasım 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 959,84 lira, satış fiyatı 983,81 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 599,60 lira, satış fiyatı 600,17 lira seviyesinde yer alıyor.
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