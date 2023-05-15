Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 15 Mayıs 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.275 lira seviyesinde işlem görüyor.
Cuma günü, altının ons fiyatındaki düşüşe karşın döviz kurundaki artışla yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında 1.266 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,71 üzerinde 1.275 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.090 lira, Cumhuriyet altını da 8.460 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 0,22 düşüşle 2.011 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda yüzde 0,35 artışla 2.018 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler ve para politikasına yönelik belirsizliklerle altının ons fiyatının yön arayışında hareket ettiğini bildirdi.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 doların destek, 2.030 ve 2.040 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?
Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.
KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?
Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.