Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Ağustos 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 25 Ağustos 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 777,64 lira, satış fiyatı 797,19 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 485,66 lira, satış fiyatı 486,45 lira seviyesinde yer alıyor.
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