Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 3 Nisan 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yüksek enflasyona karşı korunma yöntemi olarak altına olan talebi artırmasıyla kazanımlarını kuvvetlendirdi.
Ons altın, güne yüzde 0,09 yükselişle 2.282 dolar civarında başladı. Vadeli işlemlerde ise altının onsu 2.300 doların üzerinde işlem gördü.
Gram altın fiyatları ise hem ons altın hem de Dolar/TL'deki gelişmelerden etkilendi.
Gram altın, 2.348 Türk Lirası civarında alıcı buldu. Çeyrek altın, 3.890 Türk Lirası'ndan el değiştirdi.
ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Piyasalar ABD'de açıklanacak veriler ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar öncesinde faiz indirimlerinin daha yavaş gerçekleşebileceği olasılığını değerlendiriyorlar.
ABD'de ADP özel sektör istihdamı, nihai hizmetler PMI verileri ve Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar izlenecek.
Fed yetkilileri politika faizine bu yıl üç indirim uygulanmasının "mantıklı" olduğunu söylerken, piyasalar yalnızca 69 baz puan büyüklüğünde faiz indirimi fiyatlıyorlar.
Yatırımcılar, Almanya'da enflasyonun beklentilerin üzerinde gerilemesinin ardından sürpriz yapabileceği beklenen Euro Bölgesi tüketici enflasyonu verisini takip edecekler.
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?
Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.
KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?
Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.
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