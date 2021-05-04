Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4 Mayıs 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 4 Mayıs 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyaıt 760,40 lira, satış fiyatı 779,41 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altında ise alış fiyatı 474,96 lira, satış fiyatı 475,54 liradan işlem görüyor.
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