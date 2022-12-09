Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 9 Aralık 2022 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



Ons altın fiyatı 1800 dolar bandının hemen altın; 1797 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın 1076 liraya alıcı buluyor.

Spot piyasada altın satış fiyatları;

Çeyrek altın 1783 lira

Yarım altın 3568 lira

Cumhuriyet altını 7113 liraya el değiştiriyor.

ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.



ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?



Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.



KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?



Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.