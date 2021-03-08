Çeyrek altın kaç lira oldu? 8 Mart 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 8 Mart 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 661,95 lira, satış fiyatı 678,83 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altında ise alış fiyatı 413,70 lira, satış fiyatı 414,10 liradan işlem görüyor.
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