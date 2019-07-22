Çeyrek altın ne kadar? (22 Temmuz 2019 anlık ve güncel altın fiyatları)

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlayarak geçtiğimiz hafta kapanışı olan 260 TL'nin hemen altında hareket ediyor.

Geride bıraktığımız haftanın son işlem gününde dolar kurunda yaşanan düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle değer kazanan gram altın günü yüzde 0,8 artışla 260,7 liradan tamamlamıştı.

Gram altın, bugüne ise 259,74 TL'den başladı. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 424 lira, Cumhuriyet altını 1.748 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında hafif satıcılı bir seyir izleyen ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 1.427,24 dolardan işlem görüyor.

BU HAFTA GÖZLER MERKEZ'DE OLACAK



Piyasalar ABD ile ilişkilerin yanı sıra Merkez Bankası'nın 25 Temmuz'daki toplantısına odaklandı. Merkez'in faizde ne kadarlık indirime gideceği kurun yönünde belirleyici olacak.



Analistler bugün zayıf bir veri gündemi olduğunu belirterek yurtiçi piyasalarda TÜİK tarafından açıklanacak bu yılın haziran ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini ifade etti.

SAHTE ALTINA SERİ NUMARALI ÖNLEM (VIDEO)

