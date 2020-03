Corona virüse karşı çift şoför formülü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 bine yakın kişinin ölümüne neden olan corona virüse karşı alınan son önlemleri önceki gece açıkladı ve “İtalya, Güney Kore ve Irak ile olan tüm yolcu uçuşlarını tedbiren durdurduk" dedi.

Bu açıklamadan saatler sonra Şırnak Silopi'deki Habur Sınır Kapısı, iki yönlü olarak geçişlere kapatıldı. Yüzlerce TIR şoförü ve ihratacatçı endişe içinde beklerken, önemli bir pazar konumundaki Irak'a olan ticaretin sürmesi için ilginç bir yöntem geliştirilmiş durumda.



İKİ AYRI ŞOFÖR TAŞIYACAK



Uluslarararası Nakliyeciler Derneği Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener'in, son şeklini vermek üzere olduklarını belirttiği formül Hürriyet gazetesinde yer aldı: "Irak'a her gün bin 500 TIR'ımız gidiyor. Aynı sayıda TIR da, Irak'tan Türkiye'ye geliyor. Ticaretimizin insani bir yönü de var. Bizden giden ürünleri başka yerden alma imkanları zor. Aynı şey İran için de geçerli. Sağlık Bakanlığı ile birlikte şöyle bir formül geliştirdik. Bizim TIR'ımız, Habur'dan geçtikten sonra tampon bölgede duracak. Çekici Türkiye'ye dönecek, mal yüklü dorse tampon bölgede kalacak. Bu sırada, Irak tarafındaki İbrahim Halil Sınır Kapısı'ndan giriş yapacak Iraklı şoför çekici ile gelip dorseyi alıp götürecek. Bizden giden şoför ile karşı taraftan gelecek şoförün temasını sıfıra indirmeyi planlıyoruz. Gidecek TIR'da, hijyen için gerekli malzeme ve maskeler de bulunacak. Bu formülü bugün (dün) öğleden sonra uygulamaya alacağız. Aynı formülü bir hafta içinde İran için de hayata geçirmeyi planlıyoruz. Türkiye'den giden mallara İran'ın ihtiyacı çok fazla. İran'ın, Azerbaycan, Ermenistan ve Afganistan'la kapıları kapalı."



Irak, dış ticaret fazlası verdiğimiz ülkelerin başında geliyor. Coğrafi yakınlığın da verdiği avantaj ile Türkiye'nin çeşitli illerinden yüzlerce firma Irak'a ihracat yapıyor. Yumurta, beyaz et, ayçiçek yağı, un, bisküvi, turunçgiller ve demir çelik başta olmak üzere bir dizi ürün bu ülkeye ihraç ediliyor. Ticaret Bakanlığı verilerine göre Irak'a geçen yıl yapılan ihracat 10 milyar 224 milyon TL. Irak'tan yapılan ithalat ise 2 milyar 678 milyon TL olarak kayıtlara girdi. Bir başka ifade ile ithal edilen her bir birimlik ürüne karşılık 5 birimlik ürün ihraç ediliyor.



TÜRKİYE, CORONA VİRÜS KUŞATMASINDA