Covid-19 etkisi: En değerli 500 futbolcunun toplam değeri yüzde 10 azaldı

Corona virüs salgını pek çok alanda olduğu gibi futbolu da olumsuz etkiledi.

Geçen sezonun yarısında başlayan önlemler, bu yıl da devam ediyor.



Statlara seyirci alınmadığı için kulüpler hem bilet satamıyor hem de maç günü ürün satışı yapamıyor.

Yeşil sahaların en değerli 500 futbolcusunun tahmini piyasa değeri, Covid-19 salgını sürecinde yüzde 10'un üzerinde düştü.



KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre, en değerli 500 oyuncunun Şubat 2020-Şubat 2021 tarihleri arasındaki toplam piyasa değeri 20 milyar 714 milyon eurodan 18 milyar 515 milyon euroya geriledi. Futbolcuların piyasa değerinde kayıp, yüzde 10,6'yı buldu. İlk 100 futbolcunun tahmini piyasa değeri ise 8 milyar 41 milyon eurodan 7 milyar 230 milyon euroya düştü.



İlk 500 futbolcu arasında yer alan İspanya La Liga oyuncularının değeri 1 milyar 400 milyon euro, İngiltere Premier Lig oyuncuları ise 1 milyar 100 milyon euro değer kaybetti. İtalya Serie A ve Almanya Bundesliga'da forma giyen oyuncuların ise değeri 400-500 bin euro düşüş yaşadı.



EN DEĞERLİ OYUNCU MBAPPE



En değerli futbolcu ise 15 milyon euroluk düşüşe rağmen 185 milyon euroluk piyasa değeriyle Paris Saint-Germain'in (PSG) Fransız yıldız oyuncusu Kylian Mbappe oldu.



İkinci sırayı ise 125 milyon euroluk tahmin piyasa değeriyle Tottenham'ın İngiliz santraforu Harry Kane ve Manchester Cityli Raheem Sterling paylaştı.



"FUTBOLCU DEĞERLERİ KÖTÜ ETKİLENDİ"



KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, "Covid-19 nedeniyle futbol ekonomisinde daralma yaşanıyor. Birçok kulüp transfer yapmak yerine kulübü döndürmeye uğraşıyor. Bu da futbolcuların değerlerini olumsuz etkiliyor. Covid-19 salgının bitmesinin ardından futbol ekonomisinin yeniden yükselişe geçeceğini öngörüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

En değerli 10 oyuncu arasında şu isimler yer alıyor:

Kaynak: Anadolu Ajansı

ARŞİV: FUTBOL KULÜPLERİ ÇIKMAZDA