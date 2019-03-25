"Dünyada en çok alıntı yapılan 10 ekonomist" arasında gösterilen Prof. Daron Acemoğlu, Çukurova Genç İşadamları Derneği'nin düzenlediği zirvede konuştu.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü İktisat Profesörü Acemoğlu, Türkiye ekonomisinin geleceğiyle ilgili değerlendirmelerde bulnurken, yüksek kaliteli büyümenin nasıl gerçekleşeceğini anlattı.

Dünya gazetesinden Eray Şen'in haberine göre Acemoğlu, kaliteli büyümenin ana unsurlarının sanayi, ticaret ve farklı sektörlerdeki çalışanların yeteneklerini doğru kullanabilecekleri istihdam yaratılması, belirli bir grubun değil tüm grubu etkisi altına alacak ücret artışı, eğitim ve sağlık yatırımlarının doğru yapılması olduğunu söyledi.

Çin'in son 10 yılda yaşanan büyümeyi devlet kredileri sayesinde elde ettiğini, kredileri teknolojik yatırımlarda kullandığını belirten Acemoğlu, Türkiye'deki kredilerin ise yatırımlardan çok inşaat sektörüne gitmesini eleştirerek şunları söyledi:

"Türkiye'de 2009'dan beri sanayide yatırım artışı yok. Hep inşaat. Ekonominin tek büyümesi inşaat olamaz. Öyle olursa büyüme bir tek tüketime gider, inşaata gider ve sanayide artışa etkisi olmaz. Krediyle büyüyen ekonomi yapısal doğruları bulamazsa, birkaç sene büyür sonra problemler ortaya çıkar.

Sağlıklı büyümek istiyorsak, eğitime sağlığa, sanayiye, teknolojiye yatırım yapmalıyız. Doğru teknolojileir alıp doğru kullanırsak, yüksek kaliteli büyüme başarılabilir. Üretim ve kaliteli büyüme demokrasi için de güzel bir şey. Demokrasi genelde büyümeyle geliyor. Bunun nedenleri de reform ve yatırım."