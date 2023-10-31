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Devre kesici nedir? Borsa devre kesici ne demek, nasıl olur?

Devre kesici, Borsa İstanbul'da hisse sahibi olan yatırımcılar tarafından merak edilen ve sorgulanan terimler arasında yer almaya başladı. Yatırımcıları panik satışından korumak için uygulanan ve bir acil durum önlemi olarak adlandırılan devre kesicinin nasıl çalıştığı araştırılıyor. Peki, Devre kesici nedir? Borsa devre kesici ne demek, nasıl olur?

Devre kesici nedir? Borsa devre kesici ne demek, nasıl olur?

Devre kesici, borsada alım-satımı geçici olarak durduran bir acil durum önlemini ifade eder.

Devre kesiciler; panik satışını engellemeyi amaçladığı gibi, söz konusu panik alımlar olduğunda da tetiklenebilir. S&P 500 ve BIST 100 gibi geniş piyasa endeksleri yanı sıra için de yaygın olarak kullanılır.

Dünya çapındaki borsalarda, fiyatlar önceden tanımlanmış seviyelere ulaştığında borsada alım-satımı otomatik olarak durdurarak çalışan geçici önlemlerdir.

Devre kesici nedir? Borsa devre kesici ne demek, nasıl olur? - 1

BORSA İSTANBUL'DA DEVRE KESİCİ NASIL UYGULANIR?

İstanbul’daki en büyük 100 şirketin yer aldığı BIST100 endeksinin ilk eşik olarak belirlenen yüzde 5 ve daha fazla düşmesi halinde devre kesici uygulanır. İkinci eşikte ise yüzde 7 veya daha fazla düşmesi halinde uygulanır.

Borsada devre kesici uygulaması otomatik olarak devreye girer, manuel bir müdahale gerektirmez.

Otomatik Seans Durdurma Sistemi (Devre Kesiciler) kısaca; Sürekli İşlem Bölümü'nde fiyat değişiminin eşik değeri aşması durumunda işlemlerin geçici süre durdurulması ile emir toplama aşamasına alınması durumudur.

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