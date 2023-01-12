Dolar kuru bugün ne kadar? (12 Ocak 2023 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL'de yatay seyir bugün 18.78'e yakın seviyeler ile devam ediyor.



Geçen iki yılda keskin değer kaybeden TL her ne kadar ekim başından bu yana dolar karşısında yüzde 1,5 ile sınırlı gerilemiş olsa da kaybın yarısına yakını aralık ortasından bu yana meydana geldi.



Geçen yılın tamamında, büyük bölümü yılın ilk yarısında olmak üzere yüzde 29,6 değer yitiren TL, 18,75 seviyesinin üzerinde dengelendi.



Euro/TL 20,21 seviyesinde hareket ediyor.



Küresel piyasalarda dolar ve borsalar yön bulmak için bugün yayımlanacak olan ABD enflasyon verisini bekliyorlar.



ABD'de geçen hafta açıklanan iş gücü verilerinin alt kalemleri enflasyonist baskıların güç kaybetmeye başladığını gösterirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in şubatta 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 77 seviyesinde bulunuyor.



Mart'taki toplantıda da 25 baz puanlık faiz artışına gidileceğine yönelik beklentiler öne çıksa da, bugün açıklanacak verilerin ardından söz konusu fiyatlamalardaki değişimler de piyasaların yönü üzerinde etkili olacak.



Analistler, Fed'in şubat toplantısıyla birlikte 8. kez faiz artırmış olacağını kaydederek, piyasalarda yavaşlayan enflasyonla birlikte Fed'in faiz artışlarına ara verebileceğine yönelik beklentilerin güç kazanmasının olası olduğunu dile getirdi.

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