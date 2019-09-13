Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dün 5,68'in altına kadar inen ve 5,6591 ile kapanış yapan dolar/TL, haftanın son işlem gününe de düşüşle başladı. Kur, bu sabah 5,65 TL'den işlem görüyor.
Euro/TL de 6,26 seviyesinde yer alıyor.
MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ İNDİRİMİ (HABERE GİT)
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 3,25 puan indirerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekti. Merkez'in son iki toplantıdaki faiz indirimi 7,25 puanı buldu.
AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZLERİ SABİT TUTTU (HABERE GİT)
Avrupa Merkez Bankası (ECB), euro bölgesi ekonomisini desteklemek için yeni adım attı. Faizleri indiren ECB, tahvil alımlarını tekrar başlatacağını açıkladı.
VİDEO: MERKEZ'İN İNDİRİMİ NE ANLAMA GELİYOR? (UZMANLAR YORUMLADI)