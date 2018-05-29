Dolar kuru bugün ne kadar? (29 Mayıs 2018 dolar - euro fiyatları)

Merkez Bankası'nın son adımında faizde sadeleşmeye gitmesi sonrası gerileyen dolar/TL, bugün dalgalandı.



Dolar/TL bankalararası piyasada 4,63'ün üzerini gördü. Kur İtalya'daki siyasi krize yönelik riske bağlı olarak 4,6360'a kadar yükselse de bu seviyeden yeniden geriledi. Kur 4,54'ün altına kadar gevşedi.

Geçen haftayı 4,70 seviyesinin hemen üzerine kapayan dolar/TL, yeni haftaya Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın dün akşamki toplantıda verdiği mesajlar, doların küresel değer kaybı ve petrol fiyatlarındaki gerilemeyle 4,66'lı seviyelerden başlamıştı.

Uzmanlar, açıklamanın ardından Türk lirası varlıkların değer kazandığını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 4,40 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.



Euro/TL de 5,30'un altına kadar geriledi.

Merkez Bankası para politikasında sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verdiğini ve bir hafta vadeli repo faizinin 1 Haziran itibarıyla TCMB politika faizi olarak mevcut yüzde 16.50'ye eşitleneceğini açıklamıştı.



Bu adım uzun süredir uygulanan ve yatırımcıların eleştirdiği alışılagelmişin dışındaki para politikası çerçevesinin de sona ermesi anlamına geliyor.

ULUSLARARASI PİYASADA DOLAR 6,5 AYIN ZİRVESİNDE



Uluslararası piyasalarda ise dolar yükseliyor. Doların başlıca para birimleri karşısındaki performansını ortaya koyan dolar endeksi 94.70'le 6,5 ayın zirvesine yükseldi.

MERKEZ BANKASI'NIN SADELEŞME ADIMININ ETKİLERİ

