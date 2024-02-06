Dolar kuru bugün ne kadar? (6 Şubat 2024 dolar - euro fiyatları)

Dolarda kademeli yükseliş devam ediyor.



Bankalararası piyasada dolar/TL 30,57, euro/TL 32,91 seviyesinde hareket ediyor.



ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin beklentiler piyasada yön belirleyen ana unsur olmaya devam ediyor. Yatırımcılar beklentileri politika faizinin tahminlerinden daha uzun süre yüksek seviyelerde kalacağı, faiz indirimlerinin gecikebileceği şeklinde değişti.



Geçen yıl toplam 150 baz puan faiz indirimi yapılacağını fiyatlayan vadeli kontratlarda artık faiz indirimlerinin 115 baz puanda kalacağını fiyatlamaya başladı.



Bu durum nedeniyle ABD Hazine tahvillerinin getirileri yüksek seyretti. ABD'nin faiz beklentilerine duyarlı olan 2 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi yüzde 4,4471 ile dün gördüğü bir ayın zirvesine yakın seyretti. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi yüzde 4,1347'de yatay seyretti.

DOLAR 3 AYIN ZİRVESİNE YAKIN



Uluslararası piyasalarda dolar, Fed'in bu yıl agresif faiz indirimleri gerçekleştireceği beklentilerinin düşmesiyle üç ayın zirvesine yakın yatay seyrediyor. Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi dün 104.,0 ile 14 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak 104,35 seviyesine geriledi.