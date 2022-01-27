Döviz mevduatlar bir ayda 6.7 milyar dolar geriledi

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatındaki gerileme devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 234 milyar 211 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 21 Ocak ile sona eren haftada 232 milyar 277 milyon dolara geldi.



Böylece 24 Aralık 2021 tarihinde 238 milyar 974 milyon dolar ile tüm zamanların zirvesini gördükten sonra düşüşe geçen döviz hesapları üst üste dördüncü haftada da gerilemiş oldu.



Dördüncü hafta sonunda döviz mevduatlarındaki düşüş 6.7 milyar dolara ulaştı.



Öte yandan aynı dönemde başlayan Kur Korumalı Mevduattaki toplam büyüklük de 209 milyar liraya ulaştı.



