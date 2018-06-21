Dumankaya ve Fiyapı mağdurları için yeni işbirliği

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) elinde olan Dumankaya ve Fiyapı ile Eura Bau, Cpb-Drees&Sommer arasında işbirliği anlaşması imzalandı.



TMSF'den yapılan açıklamada işbirliği ile yarım kalan projelerin tamamını bitirmek üzere yurtdışından 450 milyon euro kredi tahsis edildiği belirtildi.

Projelerin tamamlanmasının ardından satılabilir dairelerin Eurabau ve CPB Project Development tarafından ağırlıklı olarak yurtdışına pazarlanması planlanıyor.

BİNLERCE MAĞDUR VAR



Dumankaya Mozaik, Modern Vadi, Adres Sancaktepe, Fikirtepe 1 ve Fikirtepe 2 projeleri tamamlanamadı ve toplam 3,028 müşteri ve taşeron mağdur oldu.



Fi Yapı ise Fi Side, Fi Life, Fi Kırıkkale ve Fi Tower projelerini tamamlayamadı. Bunun sonucu da 5,136 müşteri ve taşeron mağdur oldu.

Eura Bau'dan yapılan açıklamada, "Önümüzdeki sürecte Fiyapı ve Dumankaya ile yakın çalışarak projeleri en iyi şekilde sonuçlandıracağız" dedi.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, geçen ay yaptığı açıklamada, Alman tandanslı bir grubun Fiyapı ve Dumankaya'da yarım kalan inşaatları tamamlamayı taahhüt ettiğini, anlaşmada son aşamada olduklarını söylemişti.