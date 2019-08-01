Altın fiyatlarındaki yükselişe rağmen talep artışı devam ediyor. Global altın talebi, yüksek fiyatlar ile birlikte 3 yılın en yüksek seviyesine yükseldi

Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) raporuna göre; merkez bankalarının alımları ve

altın destekli borsa yatırım fonlarının (ETF) etkisiyle küresel altın talebi

bu yılın ilk yarısında yüzde 8 artarak 2016'dan sonrakı en yüksek seviyesine çıktı.



ONS FİYATI 1400 DOLARI AŞMASINA RAĞMEN

WGC'nin en son "Altın Talep Eğilimleri" raporunda, altının ons fiyatının Haziran ayında altı yılın en yüksek seviyesi olan 1.400 Doların üzerine çıkmasıyla ayrıca, altın sahiplerinin kâr elde etme hareketlerinin küresel arzı % 6 arttıran geri dönüşümü hızlandırdığı belirtildi.



WGC'ye göre, dünya altın talebi Ocak-Haziran döneminde 2,182 ton oldu. 2018'in

aynı döneminde 2.021 ton olmuştu. İkinci çeyrek itibariyle talep, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.039 tondan 1,123 tona çıktı.



"İÇERİDE DOLARIN GERİLEMESİ DE ALTINA TALEBİ ARTIRDI"