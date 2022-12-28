e-devlet uygulaması çöktü mü? Emeklilik hesaplama uygulaması neden açılmıyor? (e devlet EYT hesaplama ekranı)

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT düzenlemesi), yaş sınırı olmaksızın yürürlüğe girerken, prim günü ve yıl şartlarını sağlayanlar emekli olabilecek.

Bu son dakika gelişmesinin ardından turkiye.gov.tr üzerinden e-devlet kapısına girişlerde yaşanan yoğunluk nedeniyle sorun yaşanıyor.

"TEKNİK BİR SORUNDAN DOLAYI HİZMETE ERİŞELEMİYOR" NE DEMEK?

'İş hayatım' bölümünden prim günü ve yıl sorgulaması yaparak emeklilik hesaplamak isteyen vatandaşlar 'Teknik bir sorundan dolayı hizmete ulaşılamadı' hatasını alıyor.

e-devlet uygulamasına girenlerin karşılaştığı hata.

Yaşanan teknik sorunla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmazken, EYT düzenlemesinin iki milyondan fazla vatandaşı etkilemesi sebebiyle aşırı yoğunluk oluştuğu tahmin ediliyor.

8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olanlar EYT'li olarak nitelendiriliyor. Bu tarihte çıkan yasa sonrasında emeklilik için 58'e kadar uzatılan yaş şartı getirilmişti.



Yasa öncesinde kadınlar 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin prim, erkekler de 25 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin primi doldurduklarında emeklilik hakkı kazanıyorlardı.

Bugün yapılan açıklamanın ardından yaş sınırına bakılmaksızın, yıl ve prim günü dolduranlar emekli olabilecek.