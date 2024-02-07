Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bakan Işıkhan'dan ikramiye açıklaması

2024 emekli bayram ikramiyesi için araştırmalar başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere 2 bayram ikramiyesi alacak olan emekliler için müjdeli haber Bakan Işıkhan'dan geldi. Bakan Işıkhan açıklamasında emekli bayram ikramiyelerine zam sinyali verdi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?



BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NTV canlı yayınında emekliye bayram ikramiyesine ilişkin açıklamada bulundu.



Bakan Işıkhan, "Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımı atmaya hazırız." ifadelerinde bulundu.



EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?



Emekli bayram ikramiyesi zammı, 2023 yılında maaş artışları sonrasında açıklanmıştı.



Bayram ikramiyeleri 1100 liradan 2 bin liraya yükseltilmişti. Böylelikle emeklilere geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 2 bin lira, toplamda 4 bin lira ikramiye ödemesi yapılmıştı.



Bakan Işıkhan'ın açıklamaları sonrasında ise emekli bayram ikramiyelerine zam sinyali geldi.



Buna göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yapacağı çalışma sonrasında 2024 emekli bayram ikramiyesinde yeni ücret belli olacak.