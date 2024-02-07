Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bakan Işıkhan'dan ikramiye açıklaması

Emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları sonrasında merak ediliyor. 2024 yılı ocak ayı zam artışlarının belirlenmesiyle birlikte gözler emekli bayram ikramiyelerine çevrildi. Geçtiğimiz yıl 2 bin liraya yükselen bayram ikramiyelerinin bu yıl ne kadar olacağı araştırılıyor. Peki, 2024 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bakan Işıkhan'dan ikramiye açıklaması

2024 emekli bayram ikramiyesi için araştırmalar başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere 2 bayram ikramiyesi alacak olan emekliler için müjdeli haber Bakan Işıkhan'dan geldi. Bakan Işıkhan açıklamasında emekli bayram ikramiyelerine sinyali verdi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NTV canlı yayınında emekliye bayram ikramiyesine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Işıkhan, "Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımı atmaya hazırız." ifadelerinde bulundu.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bakan Işıkhan'dan ikramiye açıklaması - 1

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

bayram ikramiyesi zammı, 2023 yılında maaş artışları sonrasında açıklanmıştı.

Bayram ikramiyeleri 1100 liradan 2 bin liraya yükseltilmişti. Böylelikle emeklilere geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 2 bin lira, toplamda 4 bin lira ikramiye ödemesi yapılmıştı.

Bakan Işıkhan'ın açıklamaları sonrasında ise emekli bayram ikramiyelerine zam sinyali geldi.

Buna göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yapacağı çalışma sonrasında 2024 emekli bayram ikramiyesinde yeni ücret belli olacak.

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