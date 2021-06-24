Esnafa hibe desteğinde başvuru süresi uzatıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, salgın tedbirlerinden etkilenen esnafa verilecek hibe desteğine başvuru süresinin 1 Temmuz'a kadar uzatıldığını açıkladı.

NTV Haber 24.06.2021 - 09:19

Esnafa hibe desteğinde başvuru süresi uzatıldı

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Esnafa hibe desteğinin ayrıntıları

Esnafa hibe desteğinin ayrıntıları

Esnafa yönelik hibe desteğinde başvurular kimlik numarasına göre yapılacak

Esnafa yönelik hibe desteğinde başvurular kimlik numarasına göre yapılacak

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, esnafa 5 bin lira ve 3 bin lira olarak verilecek hibe desteğine başvurularla ilgili bilgi verdi.

Bakan Muş, "Hibe desteğinin son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 Temmuz Perşembe saat 23:59’a kadar uzattık" dedi.

Hibe desteği kapsamında 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara, toplam 4 milyar 622 milyon liralık ödeme yapılacak.

Hibe desteği için başvurular devam ederken, işlemleri tamamlanan esnafa ilk ödemeler de 10 Haziran tarihinde başlatıldı.

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