Esnafa hibe desteğinde başvuru süresi uzatıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, esnafa 5 bin lira ve 3 bin lira olarak verilecek hibe desteğine başvurularla ilgili bilgi verdi.



Bakan Muş, "Hibe desteğinin son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 Temmuz Perşembe saat 23:59’a kadar uzattık" dedi.



Hibe desteği kapsamında 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara, toplam 4 milyar 622 milyon liralık ödeme yapılacak.



Hibe desteği için başvurular devam ederken, işlemleri tamamlanan esnafa ilk ödemeler de 10 Haziran tarihinde başlatıldı.

Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteğinin son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 23:59’a kadar uzattık. — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) June 24, 2021