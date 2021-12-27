Ev ve mutfak eşyaları sektöründen 3 milyar dolarlık ihracat

Bu yılın ilk 11 ayında 3 milyar doların üzerinde ihracat yapan ev ve mutfak eşyaları sektörü koruyucu malzeme sıkıntısı yaşıyor.

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talha Özger, sektörün pandemi ile birlikte bozulan tedarik zinciri özelinde fırsatları iyi değerlendirdiğini, yurt dışından yoğun sipariş aldıklarını ancak ürünleri gönderecek kağıt ve koruyucu malzeme tedariği konusunda ciddi arz sıkıntısı yaşandığını söyledi.

LATİN AMERİKA, ABD VE KANADA'DAN YOĞUN SİPARİŞ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan EVSİD Başkanı Özger, "Pandemi ve beraberinde yaşanan problemler sonucunda özellikle Avrupa pazarında Türkiye’nin avantajı artmış durumda. Hatta Avrupa dışında Latin Amerika, ABD ve Kanada’dan gelen siparişlerde de yoğunluk yaşıyoruz. Sektör olarak ihracat artışının 2022 yılında da devam edeceğini öngörüyoruz.

Bu olumlu gelişmelere rağmen başta girdi maliyetlerindeki artış bizi oldukça zorluyor. Ana hammadde fiyatlarındaki dalgalanma son dönemde dengeye gelmiş olsa da ikincil ara hammaddelerde büyük bir sıkıntı mevcut.

Ürünün ambalajı için kullandığımız kâğıt ve koruyucu malzemelerde ürün bulma sıkıntısı oluşurken olağanüstü fiyat artışları nedeniyle nihai ürün maliyetlerini kontrol etmek giderek daha fazla zorlaşıyor.

İhracatımızın yurtdışından gelen talebe karşılık verebilmesi için tedarik zincirinin önemi büyük. Yurt içindeki üreticimizi koruyarak ancak iç talebi karşılayamayan ara mamul ithalatına kolaylıklar getirilmesi, yaşanan bu sorunu çözecektir.

Örnek olarak kâğıt hammaddesi ithalatını kolaylaştırırsak bunu yurt içinde katma değer ile ambalaj haline getirebilir ve sonrasında nihai ürünümüzde kullanarak geri ihraç edebiliriz. Bu da aslında dış ticaret dengemize olumlu olarak yansıyacaktır."