Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? (9 Eylül evde bakım maaşı yatan iller)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ihtiyaç sahibi vatandaşlara yatırılan evde bakım maaşlarıyla ilgili tarih bilgisi araştırılıyor. e-Devlet veya SMS yoluyla sorgulanabilen evde bakım maaşlarının 9 Eylül tarihinde hangi illere yatırıldığı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...



9 EYLÜL EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER



Evde bakım maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağına yönelik sorgulamalar sürmeye devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay yatırılan evde bakım maaşlarının 9 Eylül tarihinde hangi illere yattığı merak ediliyor.

Evde bakım maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Buna göre; evde bakım maaşları Eylül ayının 15'inden itibaren yatmaya başlayacak.



EVDE BAKIM MAAŞLARI SMS YOLUYLA SORGULANABİLİYOR



Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebiliyor.

Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamalarını gerçekleştirebilir. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞLARI e-DEVLET ÜZERİNDEN HESAPLARA YATACAK



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım maaşları e-Devlet kapısı üzerinden sorgulanabiliyor.



e-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

