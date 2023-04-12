Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama

Nisan ayı evde bakım maaşlarının ne zaman yatacağına yönelik tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Evde bakım parasından yararlanan kişiler, SMS ve e-Devlet sayfası üzerinden sorgulama işlemlerini yapabiliyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı?

Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama

Nisan ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte evde bakım maaşları ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, yaşlı ve engelli kişiler ile ailelerine belirlenen tarih aralığında bakım maaşları yatıyor.

Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama - 1

EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR?

Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.

Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama - 2

E DEVLET EVDE BAKIM SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama İçin Tıklayın

Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama - 3

EVDE BAKIM MAAŞLARI SMS YOLUYLA SORGULANABİLİYOR

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yoluyla da gerçekleştirilebiliyor.

Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamalarını gerçekleştirebilir.

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...