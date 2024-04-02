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Evde bakım maaşları ne zaman yatacak? Nisan ayı evde bakım maaşı sorgulama

Nisan ayının ilk günlerinde evde bakım maaşlarının ödeme tarihi ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım maaşları, şubat ayında olduğu gibi mart ayında da zamlı yatacak. Peki,evde bakım maaşları ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşları ne zaman yatacak? Nisan ayı evde bakım maaşı sorgulama

Mart ayı evde bakım maaşı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını merak eden vatandaşlar, e-Devlet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşları genellikle her ayın 15 ila 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Buna göre; Şubat ayı evde bakım maaşı ödemelerinin 15 Şubat itibarıyla hesaplara yatırılması bekleniyor.

2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte, evde bakım maaşı ücretlerine de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

Buna göre; Evde bakım desteği yapılan zamla beraber 5 bin 98 liradan, 7 bin 608 liraya yükseldi.

Evde bakım maaşları ne zaman yatacak? Nisan ayı evde bakım maaşı sorgulama - 1

EVDE BAKIM MAAŞLARI NASIL SORGULANIR?

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

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