Google gelir rekoru kırdı: İlk kez 200 milyar doları geçti

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Google'ın çatı şirketi Alphabet ilk kez 200 milyar dolarlık yıllık gelir eşiğini aşarak rekor kırdı.

Google'ın ana şirketi Alphabet, 2021'de devam eden corona virüs pandemisinden veya küresel tedarik zinciriyle ilgili devam eden sorunlardan kötü etkilenmeyerek 2021 yılının tamamı için 257 milyar dolarlık gelir açıkladı.

2020 yılına göre gelirinde yüzde 41 artış olduğunu duyuran şirket, 2021'in dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artışla 75.3 milyar dolar gelir bildirdi.

Alphabet ve Google CEO'su Sundar Pichai elde edilen rekor kazançla ilgili, "4. çeyrekte, milyonlarca işletmenin gelişmesine ve yeni müşteriler bulmasına yardımcı olan reklamcılık işimizde devam eden güçlü bir büyüme, tedarik kısıtlamalarına rağmen Pixel telefonlarımız için üç aylık bir satış rekoru ve bulut işimiz güçlü bir şekilde büyümeye devam etti" dedi.

5 YILDA 3 KAT GELİR ARTIŞI

Google, çeyrek için 61.24 milyar dolarlık reklam geliri elde ettiğini aktardı.

Şirket, yalnızca 2021'in dördüncü çeyreğinde YouTube reklamlarından 8.63 milyar dolar gelir açıklarken, Bulut segmentinde 5,54 milyar dolarlık gelir üzerinden 890 milyon dolarlık işletme zararı açıkladı.

Otonom araç bölümü Waymo ve yaşam bilimleri bölümü Verily'yi içeren bölümün 181 milyon dolar gelir getirdiğini vurgulayan Alphabet, açıkladığı toplam gelir ile 2016 yılına göre gelirini yaklaşık 3 kat artırmış oldu.