Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Son dakika 28 Ocak 2020 anlık ve güncel gram altın kuru fiyatları

Altının gram fiyatı, yüzde 0,5 azalışla 301,2 lira seviyesinde bulunuyor.



Gram altın, dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 302,6 liradan tamamladı.



Bugüne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 301,2 liradan işlem görüyor.



Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 1.577,7 dolardan işlem görüyor.



Analistler, Çin'de Corona virüs kaynaklı ölümlerin artmasının yatırımcıları tedirgin ettiğini ve risk algısının yüksek seyretmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.



Teknik açıdan ons altında 1.586 ile 1.597 dolar seviyelerinin direnç ve 1.560 doların destek konumuna geldiğini kaydeden analistler, gram altında ise 305 liranın direnç, 300 liranın destek olarak takip edileceğini dile getirdi.

ÇİN'DE TECRİT KENTİNDE YAŞAYAN TÜRK NTV'YE ANLATTI

