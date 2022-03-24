Hepsiburada, 2021'i yüzde 54 büyüme ile tamamladı

Global teknoloji borsası Nasdaq’ta işlem gören Hepsiburada, Toplam Satış Hacmi, Aktif Satıcı Sayısı, Aktif Müşteri Sayısı, Sipariş Sıklığı ve Ürün Adedi başta olmak üzere e-ticaret için stratejik öneme sahip tüm göstergelerde büyümesini sürdürdü. E-ticaret platformu, 2021’in tamamı için 24 milyar TL olması beklenen toplam satış hacmini yıllık %54’lük büyüme ile 26,2 milyar TL’ye çıkarmayı başardı.



2021 yılının son çeyreğinde platform üzerinden verilen sipariş adedi 17,4 milyon adede ulaştı.



Bu rakamla Hepsiburada, 2021 yılı 3. çeyrekte gerçekleştirdiği bir çeyrekteki en yüksek sipariş adedi rekorunu, 2021 yılının son çeyreğinde tekrar kırdı. Aldığı sipariş sayısını yıllık bazda %53 artırarak 53,5 milyon adede taşıyan Hepsiburada, böylece 2021 yılında dakikada 102 sipariş almış oldu.

ÜRÜN SAYISI YÜZDE 103 ARTTI



Hepsiburada’nın aktif satıcı sayısında da önemli artış yakalandı. Şirketin 2021 yıl sonundaki aktif satıcı tabanı 2020’ye oranla %68 artarak 45 binden 75 bine ulaştı. Platformdaki ürün sayısı ise yıldan yıla %103 artarak 44,5 milyondan 90,3 milyona çıktı. Hepsiburada’nın toplam satışları içinde pazaryeri payı da yıllık bazda %59’dan %68’e yükseldi.



“İstediğin Gün Kapında İade” ve “Yarın Kapında” gibi yenilikçi servislerle rekabette farklılaşan marka, müşteri sadakati ve deneyimini ölçümlendirmede kullanılan bağımsız Net Tavsiye Skoru (NPS) performansına göre sektör liderliğini 2021’in son ayında da korudu. HepsiJet ile 2021’de, Hepsiburada’nın toplam paketlerinin yaklaşık %50’si teslim edildi.



Hepsiburada mağazasından verilen siparişlerin %79’unu tüm Türkiye’de 24 saatten az sürede teslim eden Hepsijet, Türkiye’nin 81 ilinde, 2.150 araçla hizmetlerini genişletmeyi sürdürdü. HepsiJet’in büyük hacimli ürünler için sağladığı teslimat ve kapıdan iade servisi HepsiJet XL hizmet ağı da 81 ile yükseldi.



Son çeyrekte Hepsiburada’nın toplam satışlarının %37’sinde, platformun online ve offline alışverişlerde kolay ve güvenli ödeme sağlama hedefiyle hayata geçirdiği stratejik yatırımı Hepsipay Cüzdanım tercih edildi. Haziran 2021’de devreye alınan Hepsipay Cüzdanım’ın 2021 sonundaki kullanıcı sayısı 2021’in 3. çeyreğine göre %172 artarak, 5,2 milyona ulaştı.

"2021'İ BEKLENTİLERİMİZİN ÜZERİNDE BİR BAŞARIYLA TAMAMLADIK"



Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, 2021 yılı 4. çeyrek ve yıl sonu finansal sonuçlarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:



“Hepsiburada olarak Türkiye’den doğup geleceğe emin adımlarla ilerleyen global bir şirket olmanın gururunu ve sorumluluğunu taşıyoruz. 2021 yılını, beklentilerimizin de üzerinde bir başarıyla tamamladık. Artan maliyetler ve derinleşen rekabet ortamında yakaladığımız bu başarılı sonuçları, uzun vadeli stratejimiz ve rasyonel yatırımlarımızın karşılığı olarak görüyoruz. Güçlü ve sürdürülebilir büyüme odağında emin adımlarla ilerliyoruz. Makroekonomik zorluklar ve yüksek rekabet dinamiklerinin şekillendirdiği 2021 yılında Hepsiburada’nın %54 oranında büyümesine katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum.



Emirdağ, açıklamasını şöyle sürdürdü:



“E-ticaret, özellikle son dönemde, perakende sektörü ve Türkiye ekonomisi için kaldıraç görevini üstlenmiş durumda. Biz de Türkiye’nin Hepsiburada’sı olarak, başta ülkemiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza, e-ticaret kanalıyla katkı sağlama motivasyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hepsiburada platformu üzerinden ticaret yapan Aktif Satıcı Sayımız, geçen yıla oranla %68 artışla 75 bine yükseldi. Bu artışta, pandemi döneminde yerel işletmeler ve KOBİ’ler için can suyu olma ve perakende sektörü ile el ele büyüme yaklaşımımızın etkili olduğunu memnuniyetle görüyorum”

